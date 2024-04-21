США впервые введут санкции против подразделения израильской армии

США впервые введут санкции против подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), об этом в ближайшее время объявит американский госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом сообщает новостной портал Axios со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом ситуации.

В материале отмечается, что в ограничительный перечень попадет батальон «Нецах Иегуда» за нарушения прав человека на Западном берегу реки Иордан. Санкции не позволят батальону и его служащим получать какую-либо военную поддержку от Соединенных Штатов или проходить обучение у американских инструкторов.

Расследование проводилось также в отношении нескольких других подразделений армии и полиции. Согласно информации собеседника издания, они не будут подвергнуты санкциям благодаря исправлению проблем.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что введение американских санкций в отношении военнослужащих Армии обороны Израиля стало бы верхом абсурда.

Ранее в Совфеде высмеяли возможные санкции США против израильских военных.