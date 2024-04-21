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В Совфеде уверены, что Украина заплатит за новую помощь от США тысячами жизней

Косачев: помощь США Украине — это тысячи украинцев, отправляемых на заклание

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале написал, что американский пакет помощи Украине — это тысячи жизней украинцев, которых Запад продолжает «отправлять на заклание».

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский говорит, что одобрение палатой представителей конгресса США дополнительной помощи Украине «спасет тысячи и тысячи жизней».

«Так же думал Зеленский и два года назад, договариваясь с [Борисом] Джонсоном о срыве переговорного процесса», — написал политик.

Косачев добавил, что американский пакет помощи Украине, прежде всего, является помощью военно-промышленному комплексу США. Кроме того, сенатор уверен, что Запад продолжает отправлять украинцев «на заклание своим неуемным геополитическим и геоэкономическим амбициям».

Также стало известно, что большинство представителей Республиканской партии в палате представителей конгресса США не одобрили новый пакет помощи Украине.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что выделение Украине $61 млрд от США не изменит ситуацию на поле боя.

Ранее американские конгрессмены устроили перепалку во время голосования по выделению Украине финансовой помощи из-за украинских флагов, которыми начали размахивать демократы.

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