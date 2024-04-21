Большинство представителей Республиканской партии в палате представителей конгресса США не одобрили новый пакет помощи Украине. Официальные результаты голосования уже опубликованы.

В сообщении уточнили, что транш приняли 311 голосами членов палаты против 112, 101 республиканец проголосовал «за» и 112 — «против». Проект выделении почти $61 млрд Украине поддержали 210 членов Демократической партии.

Накануне стало известно, что Запад приветствовал решение палаты представителей США по помощи Украине. Это решение одобрили и генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

До этого первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что новый транш США на военную помощь Украине только затянет конфликт и лишит надежды на спасение жизни десяткам тысяч украинцев.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.