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Стали известны результаты голосования по пакету помощи Украине

Больше половины республиканцев в конгрессе США не поддержали новый транш Украине

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Depositphotos

Большинство представителей Республиканской партии в палате представителей конгресса США не одобрили новый пакет помощи Украине. Официальные результаты голосования уже опубликованы.

В сообщении уточнили, что транш приняли 311 голосами членов палаты против 112, 101 республиканец проголосовал «за» и 112 — «против». Проект выделении почти $61 млрд Украине поддержали 210 членов Демократической партии.

Накануне стало известно, что Запад приветствовал решение палаты представителей США по помощи Украине. Это решение одобрили и генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

До этого первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что новый транш США на военную помощь Украине только затянет конфликт и лишит надежды на спасение жизни десяткам тысяч украинцев.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

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