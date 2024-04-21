Шторм помешал Трампу выступить в Южной Каролине

Экс-президент США Дональд Трамп вынужден был отменить предвыборную встречу в американском городе Уилмингтон (штат Северная Каролина) из-за надвигающегося шторма. Аудиообращение бывшего главы Белого дома транслировал YouTube-канал медиакомпании RSBN.

«Как вы знаете, будет плохая погода. <...> Кажется, нас ждут гром, молнии, довольно серьезная буря», — сказал Трамп.

Он выразил сожаление из-за отмены мероприятия и пообещал обязательно провести митинг в ближайшем будущем с «большим размахом». Трамп обратил внимание, что во главу угла ставит безопасность американцев.

Выборы президента США состоятся 5 ноября.

Накануне в США спикера Майка Джонсона записали в предатели из-за Украины. Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин напомнила, что спикер «ничего не сделал» для обеспечения безопасности южной границы Америки. При этом он направил $61 млрд на финансирование «прокси-войны против России» на Украине.

До этого в ЕС отреагировали на упреки Трампа о недостаточной помощи Украине.

Ранее стало известно, что Мелания Трамп пересмотрела брачный договор с экс-президентом США.