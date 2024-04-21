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В США заявили об отказе Европы конфисковывать замороженные активы РФ

WP: страны Европы отказываются конфисковывать замороженные активы РФ

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Matt Dunham/AP

Власти европейских стран не хотят конфисковывать замороженные российские активы, поскольку опасаются, что это может нарушить международное право, отпугнуть инвесторов, пошатнуть доверие к евро и вызвать ответные меры со стороны России. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

По их словам, европейские чиновники выражают недовольство тем, что США склоняют их к совершению рискованных действий, поскольку большая часть заблокированных российских активов находится в Европе. Соответственно, ответные меры РФ ударят, прежде всего, по Евросоюзу.

Министры финансов стран ЕС опасаются, что экспроприация суверенных российских активов может привести к оттоку капитала из еврозоны, отмечается в материале.

До этого сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил, что Россия ответит на решение США конфисковать российские активы в пользу Украины аналогичным шагом в отношении средств американских компаний, заблокированных в РФ.

Ранее премьер Украины сделал заявление о конфискованных российских активах.

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