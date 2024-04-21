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Демократы и республиканцы поругались в конгрессе США во время голосования по Украине

Fox News: члены конгресса США поругались из-за флагов Украины в зале заседания

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Rod Lamkey/Global Look Press

Американские конгрессмены устроили перепалку во время голосования по выделению Украине финансовой помощи из-за украинских флагов, которыми начали размахивать демократы. Об этом пишет Fox News.

По данным издания, в конце голосования представители Демократической партии вытащили флаги Украины и начали размахивать ими, за что получили замечание от республиканца Марка Молинаро, который председательствовал на заседании. Он попросил коллег не нарушать протокол, на что демократы «ответили насмешками».

В материале отмечается, что республиканка от штата Флорида Анна Паулина Луна подошла к микрофону и сказала: «Уберите эти чертовы флаги». Ее слова вызвали бурную словесную реакцию со стороны демократов, пишет автор.

Позже сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол раскритиковал демократов в соцсети X, где опубликовал видео с флагами. Он посетовал, что с «трудом заработанные деньги» американских граждан достались «коррумпированному» киевскому режиму. Сенатор отметил, что демократы скандируют «Украина!», укрепляя границы иностранного государства, а не своего.

Ранее в Кремле заявили, что помощь Киеву еще больше обогатит США и еще больше разорит Украину.

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