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В США заявили о расколе в стране из-за помощи Киеву

Бизнесмен Рамасвами: помощь Киеву свидетельствует о расколе в США

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Marco Bello/Reuters

Выделение Вашингтоном финансовой помощи Киеву на фоне нерешенных внутренних проблем свидетельствует о расколе в США, считает американский бизнесмен Вивек Рамасвами. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

«Выплата новых денег Украине в то время, как у нас есть собственные проблемы внутри страны, необоснованное усиление государственного надзора за счет нагнетания страха <…> — это свидетельствует о реальном расколе в рядах Республиканской партии. Впрочем, речь идет о расколе не только в Республиканской партии, но и в стране», — заявил Рамасвами.

Он отметил, что большинство демократов и значительная часть республиканцев выступают за использование США ресурсов для финансирования войн за границей. Однако есть и те, кто до сих пор верит в конституцию и билль о правах, отметил он.

20 апреля палата представителей США одобрила законопроект о военной помощи Украине, который предусматривает выделение Киеву почти $61 млрд. Также были одобрены законопроекты об оказании военной помощи Израилю и Тайваню и конфискации замороженных активов России для их передачи Киеву.

Ранее экс-советник Пентагона заявил о бессмысленности выделения денег Киеву, поскольку Украина уже проиграла.

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