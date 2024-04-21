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В США спикера Майка Джонсона записали в предатели из-за Украины

Конгрессвумен Грин сочла выделение помощи ВСУ предательством со стороны Джонсона

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John Bazemore/AP

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин жестко прокомментировала одобрение спикером палаты Майком Джонсоном законопроекта о выделении траншей Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Майк Джонсон снова предал Америку», — отметила конгрессвумен.

Грин напомнила, что спикер «ничего не сделал» для обеспечения безопасности южной границы Америки. При этом он направил $61 млрд на финансирование «прокси-войны против России» на Украине.

Конгрессвумен обратила внимание, что американские власти «были бы сильнее», если бы Джонсон не был таким «вероломным». Она также отметила, что палате нужен новый спикер.

Накануне Тейлор Грин раскрыла, что Вашингтон не стремятся установить мир на Украине, так как этот вариант развития событий не вписывается в его бизнес-модель.

До этого в США раскритиковали Марджори Тейлор Грин, назвав ее «московской Марджори».

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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