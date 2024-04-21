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Названа дата голосования сената США по законопроекту о помощи Украине

Сенат США проголосует по законопроекту о помощи Украине 23 апреля

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J. Scott Applewhite/AP

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что во вторник верхняя палата конгресса проголосует по законопроектам о помощи союзникам, включая Украину, а также о конфискации российских активов. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Сенат готов сделать необходимый шаг в отношении дополнительного финансирования на национальную безопасность… и един в соглашении закончить эту работу с первым голосованием во вторник», — сообщил Шумер.

20 апреля палата представителей США одобрила законопроект о военной помощи Украине, который предусматривает выделение Киеву почти $61 млрд. Также были одобрены законопроекты об оказании военной помощи Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву. После одобрения палатой представителей документы направляются на рассмотрение сенату США.

Ранее Песков заявил, что помощь Киеву еще больше обогатит США и еще больше разорит Украину.

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