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Конфискацию активов РФ в США сочли неразумным шагом

Сенатор Алтабаева: конфискация активов РФ в пользу Украины откроет ящик Пандоры

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Конфискация российских активов в США откроет «ящик Пандоры». Об этом заявила сенатор Екатерина Алтабаева, передает РИА Новости.

«Конфискация активов России — шаг, действие, которое открывает «ящик Пандоры». <…> Это политическая авантюра, — отметила парламентарий.

Она назвала совершенно очевидным факт, что американские активы есть в РФ, по ним будут приняты ответные действия. Алтабаева обратила внимание, что такой шаг со стороны Вашингтона не пойдёт на пользу российско-американским отношениям, которые и так находятся «в низшей точке».

Сенатор добавила, что подобные действия наносит ущерб репутации финансовых институтов.

Ранее премьер Украины сделал заявление о конфискованных российских активах.

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