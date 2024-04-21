Конфискацию активов РФ в США сочли неразумным шагом

Конфискация российских активов в США откроет «ящик Пандоры». Об этом заявила сенатор Екатерина Алтабаева, передает РИА Новости.

«Конфискация активов России — шаг, действие, которое открывает «ящик Пандоры». <…> Это политическая авантюра, — отметила парламентарий.

Она назвала совершенно очевидным факт, что американские активы есть в РФ, по ним будут приняты ответные действия. Алтабаева обратила внимание, что такой шаг со стороны Вашингтона не пойдёт на пользу российско-американским отношениям, которые и так находятся «в низшей точке».

Сенатор добавила, что подобные действия наносит ущерб репутации финансовых институтов.

Ранее премьер Украины сделал заявление о конфискованных российских активах.