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В МИД России оценили военную помощь США Украине

Захарова назвала помощь Украине спонсированием террористической деятельности

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала решение палаты представителей конгресса США об оказании военной помощи Украине.

«Военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности», — написала она.

По ее словам, выделение Соединенными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления.

Она назвала помощь Тайваню вмешательством во внутренние дела КНР, а Израилю — дорогой к эскалации обострения в регионе.

20 апреля палата представителей США одобрила законопроект о военной помощи Украине. Законопроект предусматривает выделение почти $61 млрд Киеву. Также были одобрены законопроекты об оказании военной помощи Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов Российской Федерации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение палаты представителей США об оказании помощи Украине еще больше обогатит Соединенные Штаты и еще больше разорит Украину.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва ответит на конфискацию российских активов.

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