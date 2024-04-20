В МИД России оценили военную помощь США Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала решение палаты представителей конгресса США об оказании военной помощи Украине.

«Военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности», — написала она.

По ее словам, выделение Соединенными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления.

Она назвала помощь Тайваню вмешательством во внутренние дела КНР, а Израилю — дорогой к эскалации обострения в регионе.

20 апреля палата представителей США одобрила законопроект о военной помощи Украине. Законопроект предусматривает выделение почти $61 млрд Киеву. Также были одобрены законопроекты об оказании военной помощи Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов Российской Федерации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение палаты представителей США об оказании помощи Украине еще больше обогатит Соединенные Штаты и еще больше разорит Украину.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва ответит на конфискацию российских активов.