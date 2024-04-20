В США приняли закон о Тайване и других союзниках в Индо-Тихоокеанском регионе

Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект, предусматривающий выделение $8,12 млрд союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

За законопроект проголосовали 385 конгрессменов, 34 выступили против. Документ будет направлен на рассмотрение в сенат Соединенных Штатов.

Законопроект предполагает выделение $2 млрд на военную помощь Тайваню и другим ключевым союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе, и еще $1,9 млрд – на восполнение передаваемого Тайваню и другим партнерам в регионе военного имущества и оказываемых оборонных услуг.

До этого США и Тайвань заключили соглашение по обслуживанию полевых комплексов связи вооруженных сил острова.

Стоимость контракта составит 8,2 млрд новых тайваньских долларов (около 254,7 млн долларов США). Соглашение будет действовать до декабря 2028 года. По его условиям, США должны будут направить на Тайвань специалистов для обслуживания стоящего на вооружении Тайваня оборудования.

Ранее директор ЦРУ Бернс заявил, что Си Цзиньпин настроен решительно в вопросе Тайваня.