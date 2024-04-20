России кажется необъяснимой идея властей Литвы укрепить границу между двумя государствами-соседями. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью «Ленте.ру».

«Ощущение, что министр, который об этом говорит, впал в безумие», — заявил сенатор.

По мнению члена Совфеда, все военные подготовки и враждебные замыслы у НАТО, участницей которого является Литва, связаны с удушением и нанесением максимального ущерба России. В свою очередь, РФ защищает свою стратегическую безопасность и право спокойной жизни без наступления сил Североатлантического альянса на свои границы.

«Натовские силы подступают к границам Российской Федерации, начиная с развала Советского Союза», — полагает Карасин.

Он утверждает, что на самом деле на российские границы наступает блок НАТО.

Перед этим глава министерства обороны Литвы Лауринас Касчюнас и министр внутренних дел республики Агне Билотайте договорились о комплексном усилении охраны границы с РФ в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, сколько граждан Литвы считают Россию угрозой нацбезопасности.