Власти Палестины захотели пересмотреть взаимоотношения с США

Руководство Палестины проанализирует взаимоотношения с Соединенными Штатами в связи с наложением вето на включение страны в ООН. С таким заявлением выступил палестинский президент Махмуд Аббас в бесед с локальным агентством WAFA.
По мнению главы государства, использование США права вето в данном вопросе стало «разочаровывающей, безответственной и непростительной ситуацией» и представляет собой «возмутительную агрессию против прав палестинского народа и вызов воле международного сообщества».
Аббас подчеркнул, что пересмотр отношений с американскими властями делается в целях гарантии защиты интересов народа Палестины.
«Америка <...> по-прежнему отказывается обязать Израиль прекратить геноцидную войну, поставляя ему оружие и деньги», — констатировал президент.
Перед этим Аббас отклонил просьбу США не ставить перед Совбезом ООН вопрос о принятии Палестины в полноправные члены всемирной организации.
Ранее премьер-министр Испании заявил о готовности в ЕС признать Палестину.