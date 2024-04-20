Власти Палестины захотели пересмотреть взаимоотношения с США

Руководство Палестины проанализирует взаимоотношения с Соединенными Штатами в связи с наложением вето на включение страны в ООН. С таким заявлением выступил палестинский президент Махмуд Аббас в бесед с локальным агентством WAFA.

По мнению главы государства, использование США права вето в данном вопросе стало «разочаровывающей, безответственной и непростительной ситуацией» и представляет собой «возмутительную агрессию против прав палестинского народа и вызов воле международного сообщества».

Аббас подчеркнул, что пересмотр отношений с американскими властями делается в целях гарантии защиты интересов народа Палестины.

«Америка <...> по-прежнему отказывается обязать Израиль прекратить геноцидную войну, поставляя ему оружие и деньги», — констатировал президент.

Перед этим Аббас отклонил просьбу США не ставить перед Совбезом ООН вопрос о принятии Палестины в полноправные члены всемирной организации.

Ранее премьер-министр Испании заявил о готовности в ЕС признать Палестину.