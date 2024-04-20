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Французский политик обвинил Запад в обеднении Франции

Филиппо: отказ Запада от переговоров по Украине с каждым днем обедняет Францию

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Depositphotos

Упорный отказ Запада от проведения переговоров по конфликту на Украине сказывается на Франции, разоряя ее с каждым днем. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в соцсети X.

«Этот упорный отказ от переговоров и от мира с каждым днем все больше обедняет Францию и подвергает нас серьезной опасности», — написал он.

Политик напомнил о словах французского премьер-министра Габриэля Атталя о необходимости поддерживать Украину, чтобы страна смогла удержать позиции в конфликте. Филиппо считает, что Атталю нужно сказать правду, которая заключается в том, что украинцев приносят в жертву.

«Их приносят в жертву «до последнего украинца» ради НАТО, ради глубинного государства», — отметил политик.

В связи с этим он призвал прекратить поставки Украине оружия и денег.

До этого Флориан Филиппо заявил, что политика санкций против РФ со стороны западных стран потерпела крах, страны ЕС стремились «поставить на колени» экономику России, но вместо этого уничтожили свою.

Ранее Флориан Филиппо призвал прекратить помощь Украине.

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