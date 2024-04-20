В армии США объяснили необходимость помощи ВСУ нежеланием самим воевать на Украине

Предоставление помощи Киеву от Вашингтона критически важно, поскольку США не хотят сами сражаться на территории Украины. С таким заявлением в интервью MSNBC выступил подполковник американской армии Александр Виндман.

«Это (предоставление помощи Украине от США. – прим. ред.) критически важно, потому что мы не хотим, чтобы наши войска сражались на территории Украины», — отметил он.

До этого Виндман заявлял, что предоставление помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) после одобрения соответствующего шага американским конгрессом якобы поднимет дух украинских военнослужащих.

Виндман также назвал мощным заявление спикера палаты представителей США о том, что он собирается оказать поддержку помощи Украине.

Также сообщалось, что американское оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже готово к отправке на Украину, Пентагону потребуется меньше недели после одобрения помощи Киеву от Вашингтона для того, чтобы начать отправку вооружения украинской армии.

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