В МИД ПМР прокомментировали заявления Молдавии о российских миротворцах

Молдавия пытается «переложить с больной головы на здоровую», говоря, что миротворцы РФ мешают привлечению инвестиций в страну. Об этом заявил глава МИЛ непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев, слова которого передает РИА Новости.

«Если сейчас у соседнего государства возникли сложности с привлечением инвестиций или затруднения в каких-то других сферах, то обвинять в этом российских миротворцев – попытка, как говорится, «переложить с больной головы на здоровую», — заявил он.

18 апреля депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов заявил, что власти Молдавии стремятся лишить Приднестровье возможности военной защиты и в конечном счете уничтожить регион, о чем свидетельствует риторика молдавских высокопоставленных лиц.

До этого министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в ходе совместного брифинга с главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ианом Борчем заявил, что Кишинев видит «твердую необходимость» в выводе российских войск из Приднестровья, Молдавия рассчитывает на помощь союзников в этом вопросе.

Ранее эскалацию в Приднестровье назвали дорогой к мировой войне.