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В Госдуме высказались об ударах ВСУ по энергетическим объектам РФ

Депутат Чепа: Украина ударами по энергетическим объектам РФ ничего не добьется

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Власти Украины не смогут добиться нужного им эффекта, атакуя с помощью беспилотников объекты энергетической инфраструктуры России. С таким мнением в беседе с «Лентой.ру» выступил депутат Государственной думы Алексей Чепа.

«Энергетические объекты они выбирают, потому что считают, что это создаст трудности с обеспечением наших войск горюче-смазочными материалами. Но это ошибка», — подчеркнул он, отметив, что соответствующие шаги Вооруженных сил Украины (ВСУ) также не приведут к проблемам с экспортом энергоносителей.

По его словам, удары Украины по территории России подталкивают к тому, чтобы начать создавать буферные зоны у границы.

20 апреля сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области. Системы ПВО успешно сбили аппараты, однако из-за падения обломков возник пожар.

Ранее над Рязанской областью подавили беспилотники.

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