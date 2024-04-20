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Над Рязанской областью подавили беспилотники

Губернатор Рязанской области Малков заявил, что ПВО подавили БПЛА над регионом

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Shutterstock

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Рязанской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области подавлены БПЛА», — написал он.

Губернатор также добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и материального ущерба нет.

20 апреля в Смоленской области пресекли атаку украинских беспилотников, после падения обломков возник пожар на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

До этого губернатор Калужской области заявил, что в регионе произошло повреждение энергетической инфраструктуры из-за взрыва подбитого противовоздушной обороной украинского беспилотника.

Атаки беспилотных летательных аппаратов на российские регионы начались в 2022 году на фоне спецоперации на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, но в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Брянской области сообщили о возгорании объекта инфраструктуры.

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Атаки БПЛА на Россию
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