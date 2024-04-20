Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки сельского хозяйства

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры по поддержке сельского хозяйства к 1 октября. Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля по итогам поездки в Ставропольский край.

Целью допмер должно стать увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году не менее чем на 25% и ее экспорта не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года.

Правительство поручено проработать вопросы об увеличении финансирования мероприятий по льготному кредитованию сельского хозяйства, об увеличении поддержки малых предпринимателей в этой сфере, о мелиорации земель, а также о строительстве необходимой инфраструктуры для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.

До этого правительство расширило квоты на экспорт зерновых. Основная часть квоты составляет 24 млн т. Она распространяется на период с 15 февраля по 30 июня 2024 года. Она была увеличена на 5 млн т.

Ранее Лукашенко пригрозил репрессиями из-за ситуации в сельском хозяйстве.