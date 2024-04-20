Володин прокомментировал споры вокруг ВШП им. Ильина

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал «неуместными» споры вокруг ВШП им. Ильина и их перенос в политическое поле. Соответствующую публикацию депутат выложил в своем Telegram-канале.

«Не время затевать подобные споры и ставить свои политические взгляды, а зачастую — заблуждения, выше интересов страны. <..> Не раз говорил, повторю и сейчас: победить нашу страну извне невозможно. <..> Поэтому враги России стремятся расколоть нас изнутри», — заявил Володин.

По словам депутата, дискуссии о позиции Ильина России сейчас не нужны, а российскому обществу следует «не позволять навязывать нам разрушающую повестку и искусственные противоречия».

В завершении публикации Володин привел цитату Ильина из сборника «Наши задачи» и призвал «думать о будущем России, которая должна быть единой, сильной и суверенной».

«Знаем мы, что иностранцы будут поддерживать и разжигать в нас все эти виды ненависти, для того чтобы ослабить, расшатать, расчленить и покорить нас. А мы должны очистить и освободить себя от этих разрушительных сил и погасить, искоренить в себе этот дух грозящих нам гражданских войн», — написал философ в статье «О главном».

До этого ректор РГГУ выразил мнение, что петицию против центра Ильина создала украинская агентура.

12 апреля в сети была опубликована петиция против создания Высшей политической школы (ВПШ) имени Ивана Ильина при РГГУ, руководителем которой стал сооснователь признанной экстремистской Национал-большевистской партии (организация запрещена в России) Александр Дугин. На данный момент петицию подписали более 4,5 тысячи человек. В петиции указано, что университет должен оставаться свободным от «политической конъюнктуры и пропаганды». Авторы требуют переименовать учебно-научный центр и дать студентам возможность проголосовать за новое название.

Иван Ильин – российский философ-эмигрант, покинувший страну на «философском пароходе» в 1922 году. С 1923 по 1934 год он работал профессором в Берлинском русском научном институте. В одной из своих статей 1933 года Ильин приветствовал приход Адольфа Гитлера к власти. По мнению философа, Гитлер «остановил процесс большевизации» в Германии.

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