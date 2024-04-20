В Приднестровье заявили, что региону нужна поддержка в условиях давления Молдавии

Власти Молдавии стремятся разрушить промышленный и экономический базис Приднестровья, в этой связи Тирасполь нуждается в поддержке. Об этом заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в беседе с РИА Новости.

«В условиях, когда Молдова стремится разрушить промышленно-экономический базис нашего государства, провоцирует обнищание населения и социальную нестабильность, Приднестровье как никогда нуждается в поддержке», — подчеркнул он.

Иллюстрируя тезис о политике властей Молдавии по разрушению промышленности региона, Игнатьев добавил, что с 1 апреля наиболее крупное машиностроительное предприятие Приднестровья, завод «Электромаш», фактически простаивает. Это привело к тому, что около 600 человек остались без работы.

До этого депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов заявил, что власти Молдавии стремятся лишить Приднестровье возможности военной защиты и в конечном счете уничтожить регион, о чем свидетельствует риторика молдавских высокопоставленных лиц.

Ранее в ОБСЕ рассказали о принципах мирного урегулирования в Приднестровье.