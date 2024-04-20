В ОБСЕ рассказали о принципах мирного урегулирования в Приднестровье

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заверила власти Приднестровье, что она привержена переговорным методам решения напряженности между Тирасполем и Кишиневом. Об этом заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в беседе с РИА Новости.

«Мы (от ОБСЕ – прим. ред.) получили заверения в приверженности исключительно мирным переговорным методам решения проблем», - подчеркнул он, отметив, что недавно прошла встреча президента Приднестровья Вадима Красносельского с председателем ОБСЕ Яном Боргом, в рамках которой Тирасполь получил соответствующие заверения.

До этого депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов заявлял, что власти Молдавии стремятся лишить Приднестровье возможности военной защиты и в конечном счете уничтожить регион, о чем свидетельствует риторика молдавских высокопоставленных лиц.

Ранее власти Молдавии назвали примерные сроки референдума о вступлении в ЕС.