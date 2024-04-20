Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ОБСЕ рассказали о принципах мирного урегулирования в Приднестровье

ОБСЕ заверила Приднестровье в приверженности мирным методам урегулирования

close
100%
Shutterstock

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заверила власти Приднестровье, что она привержена переговорным методам решения напряженности между Тирасполем и Кишиневом. Об этом заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в беседе с РИА Новости.

«Мы (от ОБСЕ – прим. ред.) получили заверения в приверженности исключительно мирным переговорным методам решения проблем», - подчеркнул он, отметив, что недавно прошла встреча президента Приднестровья Вадима Красносельского с председателем ОБСЕ Яном Боргом, в рамках которой Тирасполь получил соответствующие заверения.

До этого депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов заявлял, что власти Молдавии стремятся лишить Приднестровье возможности военной защиты и в конечном счете уничтожить регион, о чем свидетельствует риторика молдавских высокопоставленных лиц.

Ранее власти Молдавии назвали примерные сроки референдума о вступлении в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами