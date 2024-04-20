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Названы дата и место проведения заседания министров обороны стран ШОС

МО Казахстана: совещание министров обороны стран ШОС пройдет в Астане 26 апреля

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Заседание министров обороны стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится 26 апреля в столице Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства республики, передает ТАСС.

В заявлении отмечается, что мероприятие пройдет в рамках председательства Астаны в объединении. При этом основными направлениями деятельности участников совещания станут укрепление мер доверия в военной сфере, координация усилий по противодействию новым угрозам региональной безопасности и содействие в обеспечении мира.

«Ожидается прибытие глав оборонных ведомств государств — членов ШОС, ее генерального секретаря, директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры организации и министра обороны Республики Беларусь», — уточняется в сообщении.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. В данный момент ее членами являются девять стран — РФ, КНР, Казахстан, Иран, Индия, Пакистан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Белоруссия, Афганистан и Монголия принимают участие в работе ШОС в качестве наблюдателей.

Ранее в Казахстане раскрыли подробности о подготовке к июльскому саммиту ШОС.

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