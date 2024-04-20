Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ планируются Североатлантическим альянсом под эгидой США. Об этом заявил депутат Государственной думы Леонид Ивлев, своим мнением он поделился с РИА Новости.

«Столтенберг признал, что киевский режим имеет законное право бить по целям на территории России, потому что НАТО под руководством США как раз и планирует эти удары», — подчеркнул депутат, отметив, что это один из немногих случаев, когда генеральный секретарь Североатлантического альянса не соврал.

Ивлев напомнил, что на авиабазе Рамштайн в Германии инструкторы НАТО обучают украинских летчиков, а на танковых полигонах стран альянса солдаты ВСУ осваивают западные танки Abrams и Leopard. Кроме того, депутат особо обратил внимание на то, что американские спутники и БПЛА обеспечивают передачу разведывательных данных и навигационную поддержку ударов по территории России.

До этого Ивлев отмечал, что сторонников «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) обучает и вооружает Украина на деньги США и НАТО.

Ранее в Госдуме сочли, что новое контрнаступление ВСУ обречено.