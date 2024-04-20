Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что украинские удары по РФ планируются в НАТО

Депутат ГД Ивлев: удары ВСУ по РФ планируются в НАТО под эгидой США

close
100%
Sofiia Gatilova/Reuters

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ планируются Североатлантическим альянсом под эгидой США. Об этом заявил депутат Государственной думы Леонид Ивлев, своим мнением он поделился с РИА Новости.

«Столтенберг признал, что киевский режим имеет законное право бить по целям на территории России, потому что НАТО под руководством США как раз и планирует эти удары», — подчеркнул депутат, отметив, что это один из немногих случаев, когда генеральный секретарь Североатлантического альянса не соврал.

Ивлев напомнил, что на авиабазе Рамштайн в Германии инструкторы НАТО обучают украинских летчиков, а на танковых полигонах стран альянса солдаты ВСУ осваивают западные танки Abrams и Leopard. Кроме того, депутат особо обратил внимание на то, что американские спутники и БПЛА обеспечивают передачу разведывательных данных и навигационную поддержку ударов по территории России.

До этого Ивлев отмечал, что сторонников «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) обучает и вооружает Украина на деньги США и НАТО.

Ранее в Госдуме сочли, что новое контрнаступление ВСУ обречено.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами