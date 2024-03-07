Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев считает, что очередное контрнаступление, которое планируют Вооруженные силы Украины, ждет участь предыдущего. Об этом он заявил РИА Новости.

По его мнению, новое контрнаступление ВСУ обречено на провал.

«Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущего», — сказал он.

Европейские союзники Украины собрали средства на закупку 800 тыс. снарядов для ВСУ, а США рассматривают возможность выделения Киеву $200 млн из резерва Пентагона. На этом фоне командующий сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что ВСУ планируют создать группировку для проведения «контрударных действий».

Предыдущее контрнаступление ВСУ начали в июне 2023 года. Позже президент Украины Владимир Зеленский признал, что оно не достигло результатов, на которые рассчитывал Киев. В конце февраля он заявил о подготовке к новому наступлению на юге и в Черном море.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.