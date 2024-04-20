Кандидатом на выборах в Европарламент от французской партии «Суверенная республика» станет Иоахим Мюрат, дальний внучатный племянник Наполеона Бонапарта. Об этом сообщает Le Figaro.

По данным издания, 50-летний Мюрат станет третьим номером в списке кандидатов фракции «Мы, народ», которую возглавляет Жорж Кузманович.

Мюрат представляется потомком наполеоновского маршала, его тезки Иоахима Мюрата (1767-1815гг.), женатого на сестре Наполеона Каролине Бонапарт.

Бывший офицер-десантник заявляет, что «не выносит разрушение Франции, проводимое сторонниками федералистской Европы». По его мнению, «пришло время восстановить власть наций и людей перед лицом репрессивной европейской бюрократии и политической элиты, которая предала фундаментальные принципы демократии, суверенитета и свободы».

20 апреля глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что попытка кражи российских активов дорого обойдется Европейскому союзу (ЕС).

До этого премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что в случае победы России в конфликте на Украине цена для французов будет «непомерной», поэтому и дальше следует продолжать поддерживать Киев.

15 апреля Филиппо раскритиковал результаты опроса, согласно которым больше половины молодых граждан страны готовы отправиться на Украину.

Ранее депутат ГД призвал президента Франции лично возглавить французских наемников на Украине.