Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Потомок Наполеона Бонапарта будет кандидатом на выборах в Европарламент

Внучатый племянник Наполеона будет участвовать в выборах в Европарламент

close
100%
Depositphotos

Кандидатом на выборах в Европарламент от французской партии «Суверенная республика» станет Иоахим Мюрат, дальний внучатный племянник Наполеона Бонапарта. Об этом сообщает Le Figaro.

По данным издания, 50-летний Мюрат станет третьим номером в списке кандидатов фракции «Мы, народ», которую возглавляет Жорж Кузманович.

Мюрат представляется потомком наполеоновского маршала, его тезки Иоахима Мюрата (1767-1815гг.), женатого на сестре Наполеона Каролине Бонапарт.

Бывший офицер-десантник заявляет, что «не выносит разрушение Франции, проводимое сторонниками федералистской Европы». По его мнению, «пришло время восстановить власть наций и людей перед лицом репрессивной европейской бюрократии и политической элиты, которая предала фундаментальные принципы демократии, суверенитета и свободы».

20 апреля глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что попытка кражи российских активов дорого обойдется Европейскому союзу (ЕС).

До этого премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что в случае победы России в конфликте на Украине цена для французов будет «непомерной», поэтому и дальше следует продолжать поддерживать Киев.

15 апреля Филиппо раскритиковал результаты опроса, согласно которым больше половины молодых граждан страны готовы отправиться на Украину.

Ранее депутат ГД призвал президента Франции лично возглавить французских наемников на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами