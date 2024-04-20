Во Франции Евросоюз назвали преступной организацией

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что попытка кражи российских активов дорого обойдется Европейскому союзу (ЕС). Об этом он написал в соцсети X.

«Грубое посягательство на международное право, которое будет дорого стоить Европе», — заявил политик, назвав намерения Евросоюза использовать доходы от российских активов для военной помощи Украине как «кражу российских авуаров».

Он также назвал Евросоюз преступной организацией, которая своими действиями окончательно разорит европейцев. «Станет ли кто инвестировать в страны Европы после этого?» — добавил он.

19 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае конфискации российских активов Западом Москва будет руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, предусматривающим право на ответные меры.

Кроме этого, Захарова заявила, что Россия «располагает значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия».

До этого ТАСС со ссылкой на официального представителя главы кабмина Великобритании Риши Сунака сообщило, что правительство этой страны выступает за то, чтобы решение об изъятии российских активов было принято членами Группы семи (G7) совместно.

Ранее в МИД Италии объяснили, кто примет решение по использованию российских активов.