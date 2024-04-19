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В ЦАР ждут Путина

Президент ЦАР заявил, что Путина ждут с визитом в Банги

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Shutterstock

Российского президента Владимира Путина ждут с официальным визитом в Банги, столице Центрально-Африканской Республики. Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

«Конечно же, мы хотим, чтобы президент Путин однажды посетил Центрально-Африканскую Республику. Кстати, мы даже отправили приглашения для него и для министра Лаврова», — заявил Туадера.

Центрально-Африканский лидер добавил, что глава МИД России Сергей Лавров и российский президент Путин могут приехать в любое удобное им время.

До этого стало известно, что власти Бразилии работают над созданием условий для визита президента Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20), который состоится осенью текущего года в Рио-де-Жанейро.

По данным газеты, сейчас Комиссия по международным делам ООН занимается разработкой положения об иммунитете для лидеров стран.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявлял, что Путин будет приглашен на саммит G20, несмотря на ордер МУС.

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