Митингующие устроили шествие в центре Тбилиси

Около тысячи человек, протестующих против принятия законопроекта об иноагентах, прошли от здания парламента к министерству юстиции в центре Тбилиси. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Отмечается, что после этого протестующие решили продолжить шествие к площади Героев и сделав круг по городу, вернулись обратно к парламенту.

Движение машин по проспекту Руставели в это время было перекрыто.

19 апреля пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петер Стано заявил, что грузинский законопроект «О прозрачности иностранного влияния» не соответствует принципам Евросоюза и может иметь последствия для вступления страны в содружество.

До этого стало известно, что митингующие против принятия законопроекта об иноагентах жители Грузии планировали штурмовать Дом правительства в Тбилиси. Об этом заявил в парламенте глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

В ночь на 16 апреля в Тбилиси прошла масштабная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Ее участники попытались прорвать кордон полиции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Володин заявил о желании США и ЕС свергнуть власть в Грузии.