Путин обновил состав группы по увековечению памяти жертв политических репрессий

Российский президент Владимир Путин внес изменения в состав рабочей группы, которая занимается координацией деятельности, направленной на реализацию концепции госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению главы государства, в новый состав группы войдут помощник президента Владимир Мединский, первый замминистра труда Ольга Баталина, замминистра обороны - начальник главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Елена Малышева, первый замминистра культуры Сергей Обрывалин, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева, старший научный сотрудник Института российской истории РАН Сергей Соловьев, министр правительства Москвы Алексей Фурсин и начальник управления ФСБ России А. Шубин.

Одновременно с этим, из группы был исключен ряд представителей, включая телеведущего Николая Сванидзе.

В декабре Путин обновил состав Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека.

Ранее в Госдуме сообщили о работе над амнистией ряда отбывающих наказание женщин.