Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова объяснила, почему ослабится положение Евросоюза

Захарова: милитаризация ЕС ослабят его положение в многополярном мире

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Милитаризация ЕС и бряцание оружием ослабят его положение в многополярном мире. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оно опубликовано на сайте ведомства.

«Дальнейшая форсированная милитаризация ЕС и «бряцание оружием» только ослабят его положение в многополярном мире, который приходит на смену диктату и «правилам» Запада», — заявила она.

По ее словам, попытка Евросоюза «свалить собственные стратегические ошибки» на другие страны привело к критической эскалации напряженности в Европе и в мире в целом.

Она также подчеркнула, что Евросоюз во главу угла «поставил продвижение интересов исключительно «золотого миллиарда» любыми средствами.

До этого Захарова заявила, что в случае конфискации российских активов Западом Москва будет руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, предусматривающим право на ответные меры. Кроме этого, Захарова отметила, что Россия «располагает значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия».

Ранее Захарова заявляла, что Россия рассмотрит конфискацию ее активов со стороны Евросоюза как акт торговой войны.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами