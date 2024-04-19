Захарова объяснила, почему ослабится положение Евросоюза

Милитаризация ЕС и бряцание оружием ослабят его положение в многополярном мире. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оно опубликовано на сайте ведомства.

«Дальнейшая форсированная милитаризация ЕС и «бряцание оружием» только ослабят его положение в многополярном мире, который приходит на смену диктату и «правилам» Запада», — заявила она.

По ее словам, попытка Евросоюза «свалить собственные стратегические ошибки» на другие страны привело к критической эскалации напряженности в Европе и в мире в целом.

Она также подчеркнула, что Евросоюз во главу угла «поставил продвижение интересов исключительно «золотого миллиарда» любыми средствами.

До этого Захарова заявила, что в случае конфискации российских активов Западом Москва будет руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, предусматривающим право на ответные меры. Кроме этого, Захарова отметила, что Россия «располагает значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия».

Ранее Захарова заявляла, что Россия рассмотрит конфискацию ее активов со стороны Евросоюза как акт торговой войны.