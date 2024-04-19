Закон об иноагентах может навредить процессу вступления Грузии в Евросоюз

Грузинский законопроект «О прозрачности иностранного влияния» не соответствует принципам Евросоюза и может иметь последствия для вступления страны в содружество. Об этом заявил пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петер Стано на брифинге в Брюсселе, передает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос, как принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» может сказаться на перспективе вступления Грузии в Европейский союз, он заявил, что эта инициатива совершенно не соответствует тому, чего Евросоюз ожидает от Грузии, и будет противоречить процессу ее вступления в содружество.

«Мы просим страну отказаться (от законопроекта), так как, если появятся элементы, которые не соблюдают европейские принципы, не соответствуют европейским устремлениям, мы займем ясную позицию», — добавил Стано.

До этого стало известно, что митингующие против принятия законопроекта об иноагентах жители Грузии планировали штурмовать Дом правительства в Тбилиси. Об этом заявил в парламенте глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

В ночь на 16 апреля в Тбилиси прошла масштабная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Ее участники попытались прорвать кордон полиции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ сочли мягчайшим закон об иноагентах в Грузии.