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В НАТО заявили о праве Украины поражать цели за пределами своей страны

Столтенберг: Украина имеет право поражать цели за пределами своей территории

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Johanna Geron/Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право сбивать самолеты и поражать иные цели за пределами украинской территории, если они используются для ударов по ней. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, возможность сбивать российские самолеты, которые используют для ударов по территории Украины, является частью права Киева на самооборону.

Столтенберг добавил, что часть союзников Киева в рамках заседания Совета НАТО-Украина заявили, что ускорят поставки средств противовоздушной обороны (ПВО).

До этого Столтенберг подчеркнул, что страны альянса должны «копать глубже» и обеспечить Украину боеприпасами и системами противовоздушной обороны.

Вечером 16 апреля экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что план президента Украины Владимира Зеленского по получению новой помощи от США провалился, но украинский лидер продолжает бросать украинцев на поле боя.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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