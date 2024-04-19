Зеленский перечислил в разговоре с НАТО пять важнейших пунктов помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к участникам совета Украина - НАТО на уровне министров обороны и назвал пять основных пунктов, на которые союзникам следует обратить внимание при помощи Киева. Их он также продублировал в своем Telegram-канале.

Президент заявил, что Украине необходимы еще не менее семи систем ПВО Patriot или других зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Также он напомнил, что Киев давно говорил о необходимости получить миллион артиллерийских снарядов, в которых нуждаются на передовой.

Кроме этого, он призвал предоставить ВСУ больше дальнобойного оружия и напомнил о необходимости авиации для военных, «чтобы реально одолеть российский воздушный флот».

«И пятое — скорость. В этом году нам не терпится принять решения. Прошу вас как можно скорее рассмотреть нашу просьбу о вашей решимости – каждый ее элемент», — подытожил Зеленский.

До этого сообщалось, что главы министерств обороны и иностранных дел стран Евросоюза намерены обсудить вопрос поставок на Украину снарядов для систем Patriot.

Ранее Нидерланды призвали Евросоюз ускорить процесс передачи финактивов РФ Украине.