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Умер «мебельный король» бизнесмен Зуев

Умер основатель торгового комплекса «Три кита» Сергей Зуев

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Бизнесмен, экс-владелец торгового комплекса «Три кита» Сергей Зуев, известный как «мебельный король», скончался. Об этом сообщил его адвокат Станислав Акимов, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что предприниматель скончался на 69-м году жизни.

До этого сообщалось, что адвокаты передали в канцелярию суда полученное в Великобритании свидетельство о смерти предпринимателя Олега Кана, известного как «крабовый король». Юрист, который представляет бизнесмена в Арбитражном суде Приморского края по искам Генпрокуратуры РФ к рыбопромышленникам, объяснил, что если россиянин умер за границей, то и в иностранном государстве выдают свидетельство о смерти.

После с этими документами нужно обратиться в ЗАГС в России, чтобы зарегистрировать этот факт и на российской территории. Однако в отделении ЗАГС заявили, что регистрировать документы не будут, заверил защитник предпринимателя.

Представитель Генпрокуратуры (ГП) назвал фальсификацией информацию о смерти Кана. На заседании Арбитражного суда представитель ответчиков заявил, что предприниматель Кан скончался 14 февраля 2023 года. Однако представитель ГП отметил, что данные о смерти этого человека отсутствуют в реестрах ЗАГС РФ.

Ранее бывшая жена тренера «Салавата» Константина Кольцова назвала свою причину смерти экс-супруга.

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