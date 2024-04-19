В США законопроект о помощи Украине прошел процедурное голосование

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву прошли процедурное голосование в Палате представителей Конгресса США. Об этом пишет ТАСС.

До процедурного голосования по этим законопроектам, в Конгрессе прошли дебаты. Оформление законопроекта в такой форме дополнительных ассигнований из федерального бюджета США предложил республиканец Майк Джонсон.

В тексте вошедших в пакет законопроектов отмечается, что помощь Киеву будет предоставляться в кредит. Сообщается, что законопроект палата представителей может принять этот пакет уже в субботу.

До этого сообщалось, что правительство Великобритании выступает за то, чтобы решение об изъятии российских активов было принято членами Группы семи (G7) совместно.

По словам официального представителя британского правительства, на Западе изучают различные возможности использования российских активов. Но речь не идет об односторонних шагах, Лондон хотел бы действовать более эффективно, привлекая международных партнеров.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва ответит на конфискацию российских активов.