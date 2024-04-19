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Главы МИД G7 заявили, что РФ может закончить конфликт на Украине «уже сегодня»

Главы МИД G7 потребовали от РФ уйти с территорий, которые считает частью Украины

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Министры иностранных дел стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) заявили, что Россия может завершить конфликт на Украине «уже сегодня». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на совместное заявление министров по итогам встречи в Италии.

Главы внешнеполитических ведомств потребовали от России вывести свои войска с территорий, которые Запад считает украинскими.

Также сообщалось, что страны G7 планируют усилить противовоздушную оборону (ПВО) Украины и нарастить помощь Киеву в сфере безопасности.

Кроме этого, по итогам встречи страны «Большой семерки» пообещали усилить санкционное давление на Россию и ее партнеров. Также главы МИД G7 выразили обеспокоенность отзывом Москвой ратификации Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

Ранее стало известно, что подполье в Херсоне начало использовать вооружение стран НАТО.

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