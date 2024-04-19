В Венгрии сочли, что Брюссель играет с огнем и искушает Бога

Западные страны в шаге от того, чтобы отправить военных на Украину. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передают РИА Новости.

«Это военный водоворот, который может затянуть Европу на дно», — отметил он.

По мнению Орбана, Брюссель играет с огнем и искушает Бога. Венгерский премьер-министр отметил, что европейские лидеры уже потратили на Украину около €100 млрд, ввязались в конфликт, недаром называя его «своей войной».

До этого Орбан сделал заявление, что НАТО сползает в войну на фоне координации альянсом подготовки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отправки вооружений украинской армии.

Накануне Орбан обратил внимание, что Будапешт не намерен вмешиваться в украинский конфликт ни на чьей стороне. По его словам, Украина больше не может считаться суверенным государством, так как полностью зависит от западной помощи.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.