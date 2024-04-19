Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Венгрии сочли, что Брюссель играет с огнем и искушает Бога

Орбан: Запад в шаге от отправки солдат на Украину, что утянет Европу на дно

close
100%
Yves Herman/Reuters

Западные страны в шаге от того, чтобы отправить военных на Украину. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передают РИА Новости.

«Это военный водоворот, который может затянуть Европу на дно», — отметил он.

По мнению Орбана, Брюссель играет с огнем и искушает Бога. Венгерский премьер-министр отметил, что европейские лидеры уже потратили на Украину около €100 млрд, ввязались в конфликт, недаром называя его «своей войной».

До этого Орбан сделал заявление, что НАТО сползает в войну на фоне координации альянсом подготовки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отправки вооружений украинской армии.

Накануне Орбан обратил внимание, что Будапешт не намерен вмешиваться в украинский конфликт ни на чьей стороне. По его словам, Украина больше не может считаться суверенным государством, так как полностью зависит от западной помощи.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами