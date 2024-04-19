Армения возвращает Азербайджану села в Тавушской области

Армения передает Азербайджану четыре села в Тавушской области, в частности села Кызыл Гаджилы и Ашагы Аскипара до нагорнокарабахского конфликта находились под контролем азербайджанской стороны. Об этом сообщает Armenpress.

Соответствующий комментарий по демаркировке госграницы на участке четырех сел дали в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В заявлении говорится, что Армения в этом процессе получает снижение рисков, связанных с делимитацией границы и безопасностью.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. При посредничестве России стороны договорились о прекращении огня. Армения потеряла все районы вокруг региона и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.