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Армения возвращает Азербайджану села в Тавушской области

Аппарат Пашиняна: Армения вернет Азербайджану четыре села в Тавушской области

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Арам Нерсесян/РИА «Новости»

Армения передает Азербайджану четыре села в Тавушской области, в частности села Кызыл Гаджилы и Ашагы Аскипара до нагорнокарабахского конфликта находились под контролем азербайджанской стороны. Об этом сообщает Armenpress.

Соответствующий комментарий по демаркировке госграницы на участке четырех сел дали в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В заявлении говорится, что Армения в этом процессе получает снижение рисков, связанных с делимитацией границы и безопасностью.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. При посредничестве России стороны договорились о прекращении огня. Армения потеряла все районы вокруг региона и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.

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