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Нетаньяху и Бербок поссорились из-за Газы

Der Spiegel: Бербок и Нетаньяху поссорились из-за фотографий Газы

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Annegret Hilse/AP

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поссорились из-за фотографий, демонстрирующих гуманитарный кризис на территории сектора Газа. Об этом пишет Der Spiegel.

Как следует из текста, в ходе встречи Нетаньяху хотел показать кадры рынков на пляжах сектора Газа, чтобы доказать, что ситуация в анклаве не столь драматична. В ответ на это Бербок указала на нехватку еды в прибрежной зоне и предложила показать премьеру Израиля кадры голодающих детей в ее телефоне. Она также подчеркнула, что продемонстрированные Нетаньяху фото не соответствуют действительности.

После этого премьер Израиля перешел на повышенный тон и напомнил главе МИД ФРГ о нацизме, отметив, что еврейское государство не приукрашивает реальность. Нетаньяху напомнил о пропагандистском фильме Третьего рейха о Варшавском гетто, где указывалось на якобы хорошее состояние заключенных.

В ответ Бербок спросила Нетаньяху, готов ли он обвинить во лжи представителей международных гуманитарных организаций, находящихся в Газе.

По данным газеты, последствия ссоры политиков неизвестны, однако посол Германии Штеффен Зайберт не смог добиться встречи с представителями израильского правительства.

До этого Бербок заявляла, что Германия может стать гарантом безопасности сектора Газа, когда будет завершен конфликт палестинского анклава и Израиля.

Ранее в Германии обрушились с критикой на Бербок за слова об Израиле.

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