В США заявили, что G7 сфокусированы на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД «Большой семерки» на итальянском острове Капри заявил, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) сфокусированы только на том, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и избегать конфликтов на Ближнем Востоке.

«Наш фокус был и сохраняется на деэскалации и избегании конфликтов... и это то, что мы продолжим делать», — заявил он.

Кроме этого, по итогам встречи страны «Большой семерки» пообещали усилить санкционное давление на Россию и ее партнеров. Также главы МИД G7 выразили обеспокоенность отзывом Москвой ратификации Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

Страны G7 планируют усилить противовоздушную оборону (ПВО) Украины и нарастить помощь Киеву в сфере безопасности.

Ранее сенатор Андрей Климов заявил о неготовности США к урегулированию на Ближнем Востоке.