G7 введет дополнительные антироссийские санкции

Страны G7 примут дополнительные санкции в отношении компаний и физических лиц в странах, сотрудничающих с Российской Федерацией. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении руководителей министерств иностранных дел стран G7 говорится, что будут введены дополнительные рестрикции в отношении компаний и физлиц в третьих странах, которые помогают Москве приобретать инструменты и другое оборудование, способствующее производству оружия или военно-промышленному развитию в РФ.

Главы МИД также призвали финансовые институты отказаться от поддержки российского военно-промышленного комплекса.

До этого главы МИД стран G7 заявили, что передача Ираном баллистических ракет России спровоцирует реакцию Группы семи.

Главы МИД сочли, что шаги Ирана по передаче вооружений России станут «существенным обострением», которое станет причиной принятия новых жестких мер против Исламской Республики.

Одновременно представители G7 сделали предупреждение и КНДР. Они потребовали немедленно прекратить военные поставки Москве.

Ранее Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.