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В Британии рассказали о последствиях задержек помощи Украине со стороны США

FT: задержки помощи Запада ВСУ оставили Украину в тяжелейшем положении

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Inna Varenytsia/Reuters

Задержки в помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны США оставили Украину в тяжелейшем состоянии на фоне подрыва морального духа страны. Об этом сообщает Financial Times.

«Задержки помощи США оставили украинцев в упадке…Прекращающаяся помощь Запада и новая инициатива России на поле боя подрывают моральный дух страны», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в США среди сторонников Киева растет надежда на то, что палата представителей сможет принять законопроект о направлении дополнительной помощи Украине и большего финансирования Израилю, «что положит конец многомесячной тупиковой ситуации».

При этом, по оценке издания, на фоне сложившейся ситуации на поле боя, украинцы «боятся надеяться» на поступление столь необходимого оружия и боеприпасов, финансируемых США.

До этого экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может попытаться бежать из страны после разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) российской армией.

Ранее на Западе признали невозможность ВСУ остановить наступление России.

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