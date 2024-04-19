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Политолог назвал цель израильского удара по Ирану

Политолог Ципис: Израиль ударил по Ирану, чтобы сравнять счет

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Shutterstock

Удар Израиля по Ирану был исключительно символическим, чтобы «сравнять счет». Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог Саймон Ципис. Он допустил, что после обмена атаками конфликт будет «спущен на тормозах». По его словам, обе стороны понимают, что эскалация приведет к серьезному ущербу.

»Израиль «сравнял счет» с Ираном и показал, что имеет оружие, способное поразить территорию Исламской Республики. Кроме того, не были задеты ядерные объекты Тегерана, расположенные глубоко в горах. Для их уничтожения необходимо применять специальные ракеты, но еврейское государство не пошло на данный шаг», — отметил Ципис.

Он добавил, что удар, скорее всего, был нанесен дронами, преимущество которых в том, что они могут пролететь большое расстояние на низкой высоте, оставаясь незамеченными.

Ночью 19 апреля американские СМИ сообщили, что Израиль нанес ракетный удар по Ирану. Иранские информагентства заявили о работе ПВО в нескольких провинциях страны. По данным военных, в небе над Исфаханом было сбито три воздушных цели. При этом иранские чиновники говорят, что Израиль не использовал ракеты, а сбитые объекты оказались беспилотниками. Их целью, как пишет NYT, была база «Шекари» ВВС армии Ирана. По данным The Jerusalem Post, Израиль не будет официально брать ответственность за атаку «по стратегическим соображениям». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сирия сообщила об ударах Израиля.

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