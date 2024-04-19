Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров пожелал прозрения тем, кто хочет «куда-то увести Армению»

Лавров: пусть прозрение наступит у тех, кого сейчас Запад окучивает

close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожелал прозрения политикам, которые хотят «куда-то увести Армению». Об этом глава дипломатического ведомства заявил в интервью радиостанциям «Спутник», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Лавров напомнил недавнее высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сказавшего: «Мы воюем против России, которая нам угрожает».

«Прозрение. Но пусть оно наступит пораньше у тех, кого сейчас тоже Запад окучивает», — отметил глава МИД РФ.

В том же интервью Лавров назвал Армению союзником России. По мнению дипломата, это не только юридическое понятие: «в республике есть те, кто понимает значение Москвы для безопасности и экономического развития страны».

18 апреля Россия потребовала от Армении разъяснений по военно-политическим договоренностям с США и ЕС. Переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен проходили в Брюсселе.

Ранее стало известно, что российские миротворцы покидают Нагорный Карабах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами