Лавров пожелал прозрения тем, кто хочет «куда-то увести Армению»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожелал прозрения политикам, которые хотят «куда-то увести Армению». Об этом глава дипломатического ведомства заявил в интервью радиостанциям «Спутник», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Лавров напомнил недавнее высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сказавшего: «Мы воюем против России, которая нам угрожает».

«Прозрение. Но пусть оно наступит пораньше у тех, кого сейчас тоже Запад окучивает», — отметил глава МИД РФ.

В том же интервью Лавров назвал Армению союзником России. По мнению дипломата, это не только юридическое понятие: «в республике есть те, кто понимает значение Москвы для безопасности и экономического развития страны».

18 апреля Россия потребовала от Армении разъяснений по военно-политическим договоренностям с США и ЕС. Переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен проходили в Брюсселе.

Ранее стало известно, что российские миротворцы покидают Нагорный Карабах.