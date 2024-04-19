РФ довела до сведения Израиля позицию Ирана по эскалации конфликта

Российские дипломаты и представители властей контактировали с Ираном и Израилем после недавнего удара Исламской Республики по еврейскому государству. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в рамках этих контактов Москва сообщила израильской стороне о желании Тегерана предотвратить эскалацию конфликта. По его словам, российское руководство «очень четко зафиксировало» этот факт в ходе соответствующих бесед.

«Он (Иран. — «Газета.Ru») не может не ответить на грубейшее нарушение международного права и статуса дипломатического представительства [страны в Сирии], но эскалации он не хочет», — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что все специалисты именно так расценили атаку Ирана на Израиль. При этом глава внешнеполитического ведомства выразил надежду на аналогичный характер ракетного удара израильских войск по объектам в иранской провинции Исфахан.

1 апреля дипломатическое представительство Ирана в Сирии подверглось авиационному удару. Атаку приписывают Военно-Воздушным силам (ВВС) Израиля.

В ночь на 14 апреля Исламская Республика нанесла ответный удар по еврейскому государству. Он длился около пяти часов, и за это время иранские войска выпустили в сторону Израиля сотни ракет и беспилотных летательных аппаратов.

19 апреля американский телеканал ABC заявил, что армия еврейского государства атаковала Иран. В результате в провинции Исфахан произошли взрывы.

По данным газеты The New York Times, целью Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) была военная база недалеко от административного центра провинции. В еврейском государстве считают, что именно отсюда иранские военные запускали дроны в сторону Израиля.

Ранее в Израиле объяснили, почему власти страны не хотят брать ответственность за удар по Ирану.