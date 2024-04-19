Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РФ довела до сведения Израиля позицию Ирана по эскалации конфликта

Лавров: РФ сообщила Израилю о желании Ирана избежать эскалации конфликта

close
100%
Amir Cohen/Reuters

Российские дипломаты и представители властей контактировали с Ираном и Израилем после недавнего удара Исламской Республики по еврейскому государству. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в рамках этих контактов Москва сообщила израильской стороне о желании Тегерана предотвратить эскалацию конфликта. По его словам, российское руководство «очень четко зафиксировало» этот факт в ходе соответствующих бесед.

«Он (Иран. — «Газета.Ru») не может не ответить на грубейшее нарушение международного права и статуса дипломатического представительства [страны в Сирии], но эскалации он не хочет», — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что все специалисты именно так расценили атаку Ирана на Израиль. При этом глава внешнеполитического ведомства выразил надежду на аналогичный характер ракетного удара израильских войск по объектам в иранской провинции Исфахан.

1 апреля дипломатическое представительство Ирана в Сирии подверглось авиационному удару. Атаку приписывают Военно-Воздушным силам (ВВС) Израиля.

В ночь на 14 апреля Исламская Республика нанесла ответный удар по еврейскому государству. Он длился около пяти часов, и за это время иранские войска выпустили в сторону Израиля сотни ракет и беспилотных летательных аппаратов.

19 апреля американский телеканал ABC заявил, что армия еврейского государства атаковала Иран. В результате в провинции Исфахан произошли взрывы.

По данным газеты The New York Times, целью Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) была военная база недалеко от административного центра провинции. В еврейском государстве считают, что именно отсюда иранские военные запускали дроны в сторону Израиля.

Ранее в Израиле объяснили, почему власти страны не хотят брать ответственность за удар по Ирану.

Все новости на тему:
Конфликт Ирана и Израиля
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами