Заместитель помощника госсекретаря США по Восточной Европе Кристофер Смит заявил, что у Вашингтона появились вопросы к тому, каким образом глава Гагаузии Евгения Гуцул пришла к власти. Его слова приводит портал NewsMaker.

«У нас есть вопросы к выборам, которые привели госпожу Гуцул к власти. Я знаю, что сейчас уже идет расследование. Мы ждем его результатов. Но это напоминание о том, что Россия реально использует выборы и вмешивается в них, чтобы саботировать стремления всех жителей Молдовы», — заявил Смит.

10 апреля Гуцул заявила, что центральные власти Молдавии ведут себя в Гагаузии как оккупанты. Тогда же она сказала, что в случае, если Молдавия введет войска в Гагаузию, когда та признает свою независимость, власти обратятся за помощью к России.

На прошлой неделе Гуцул предупредила, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если молдавские власти решат объединиться с Румынией. Политик считает, что жители сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат Гагаузию в этом.

Ранее Лавров заявил о стремлении президента Молдавии «втащить» страну в НАТО.