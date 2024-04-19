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Лавров заявил о стремлении президента Молдавии «втащить» страну в НАТО

Лавров: Санду тащит Молдавию в НАТО напрямую или через объединение с Румынией

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Страны Запада оказывают на президента Молдавии Майю Санду сильное давление с целью дальнейшего принятия страны в состав НАТО. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

По словам Лаврова, Запад «работает агрессивно, рьяно, не признавая никаких приличий». По мнению министра, в результате президент Молдавии Майя Санду превращается «в персону, которая просто откровенно тащит Молдавию в НАТО». Это может произойти напрямую либо через воссоединение с Румынией.

18 марта президент Молдавии Майя Санду обратилась к парламенту страны с призывом инициировать проведение референдума по вопросу вступления в ЕС в октябре текущего года. Она также выразила уверенность, что результаты плебисцита нужно внести в конституцию Молдавии.

9 апреля правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» предложила провести референдум о вступлении в Евросоюз 20 октября.

16 апреля в Госдуме заявили, что референдум станет составной частью плана по втягиванию Молдавии в Евросоюз путем утраты ее государственности в результате аншлюса с Румынией.

Ранее премьер Румынии поддержал объединение с Молдавией.

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