Страны G7 выразили обеспокоенность отзывом Москвой ратификации ОДВЗЯИ

Главы МИД G7 выразили обеспокоенность отзывом Москвой ратификации Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на коммюнике по итогам встречи на итальянском острове Капри.

«Мы глубоко сожалеем о том, что Россия отказалась от ратификации Договора [о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний], и серьезно обеспокоены российскими заявлениями в отношении испытаний ядерных взрывчатых веществ», – говорится в тексте коммюнике.

Также главы внешнеполитических ведомств призвали Москву продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания.

ДВЗЯИ был принят Генассамблеей ООН 10 сентября 1996 года. Целью Договора является предотвращение распространения ядерного оружия во всех его аспектах. В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому РФ отозвала ратификацию ДВЗЯИ.

13 марта Путин допустил, что Российская Федерация может провести ядерные испытания, если США сделают то же самое.

Ранее в МИД РФ заявили о взаимодействии с техническим секретариатом комиссии ДВЗЯИ.