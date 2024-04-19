Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Страны G7 выразили обеспокоенность отзывом Москвой ратификации ОДВЗЯИ

Главы МИД G7 выразили обеспокоенность отзывом Россией ратификации ОДВЗЯИ

close
100%
Hannes P Albert/Global Look Press

Главы МИД G7 выразили обеспокоенность отзывом Москвой ратификации Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на коммюнике по итогам встречи на итальянском острове Капри.

«Мы глубоко сожалеем о том, что Россия отказалась от ратификации Договора [о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний], и серьезно обеспокоены российскими заявлениями в отношении испытаний ядерных взрывчатых веществ», – говорится в тексте коммюнике.

Также главы внешнеполитических ведомств призвали Москву продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания.

ДВЗЯИ был принят Генассамблеей ООН 10 сентября 1996 года. Целью Договора является предотвращение распространения ядерного оружия во всех его аспектах. В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому РФ отозвала ратификацию ДВЗЯИ.

13 марта Путин допустил, что Российская Федерация может провести ядерные испытания, если США сделают то же самое.

Ранее в МИД РФ заявили о взаимодействии с техническим секретариатом комиссии ДВЗЯИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами